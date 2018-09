Đám cưới tiền tỷ của 'bông hồng lai' Đài Loan và tỷ phú

Cô dâu, chú rể trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong đám cưới. Khoảng 30 khách mời, chủ yếu là người nhà của cặp đôi tới tham dự bữa tiệc. Sau đám cưới, đôi uyên ương sẽ sang Mỹ hưởng tuần trăng mật. Ngoài sự nghiệp người mẫu, Larisa Bakurova còn tham gia một số bộ phim của Đài Loan như "They Kiss Again", "Don't Go Breaking My Heart"...