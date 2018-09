Đám cưới lãng mạn của người đẹp 'In Love We Trust'

Cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Lưu Uy Uy là diễn viên truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc, cô đóng một số phim như "In love we trust", "Legends Of The Message"... Năm 2008, với bộ phim "In Love We Trust", cô từng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Bộ phim cũng giành được giải Gấu Bạc dành cho biên kịch xuất sắc trong Liên hoan phim Berlin năm này.