Cưới sau 4 tháng hẹn hò, mỹ nhân 'Dong Yi' vỡ mộng hôn nhân

Lee So Yeon chia tay người chồng doanh nhân sau 3 năm không hạnh phúc, dù khi tiến tới hôn nhân rất chóng vánh.

Hôm 10/6, diễn viên Hàn Quốc Lee So Yeon đăng tải trên trang cá nhân bức hình mới với diện mạo tươi tắn, trẻ trung. Đây là lần đầu tiên cô tương tác với khán giả sau thông báo ly dị hồi cuối tháng 5. Ngôi sao Beautiful You bày tỏ lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô suốt thời gian qua, đồng thời cho biết sẽ sớm tái xuất màn ảnh.

Diễn viên Lee So Yeon.

Lee So Yeon kết hôn năm 2015 với một doanh nhân mà cô quen qua mai mối. Mỹ nhân Hàn từng tiết lộ rằng cô bị tính cách mạnh mẽ, sự điềm tĩnh của chồng chinh phục. Cặp đôi quen biết nhau sau 2 tuần thì ra mắt gia đình hai bên, 4 tháng sau đó làm đám cưới. Tuy nhiên, trong ba năm chung sống, họ nhận thấy cả hai có sự khác biệt lớn về tính cách. Công ty quản lý của Lee So Yeon chia sẻ với báo chí, cặp vợ chồng từng cố gắng tìm tiếng nói chung, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể gìn giữ hôn nhân trọn vẹn. Một số nguồn tin cho hay Lee So Yeon chủ động đâm đơn ly dị.

Lee So Yeon sinh năm 1982, là một trong những diễn viên nổi tiếng xứ kim chi, được biết đến qua nhiều bộ phim như Untold Scandal, Spring Waltz, Dong Yi, Family Outing...

Lee So Yeon trong phim "Beautiful You" Lee So Yeon trong phim "Beautiful You"năm 2015

Ảnh: Instagram