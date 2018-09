Cuộc đua tài sắc của những mỹ nhân Hoa ngữ diễn cùng vai

Cũng là một nhân vật phản diện gây không ít sóng gió trong hậu cung, Gia phi trong Diên Hy công lược do nữ diễn viên trẻ Phạm Thời Thất (trái) đảm nhận. Cô là trợ thủ đắc lực của Cao quý phi, từng nhiều lần bày mưu để lật đổ hoàng hậu và các phi tần khác. Vì muốn đoạt lại con từ tay Nhàn phi, Gia Phi từng hãm hại cả chính vị a ca ruột do mình đẻ ra. Sau này, cô bị Nhàn Phi giết chết do ngang ngược. Trong Như Ý truyện, Tân Chỉ Lôi đóng vai Gia Phi nhiều thủ đoạn, không ngại giết hại các phi tần và con cái của hoàng thượng. Sau khi tội lỗi bị Càn Long phát hiện, Gia Phi phải chịu kết cục thảm vì chính những tội ác cô gây ra.