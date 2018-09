Con trai Lâm Chí Dĩnh xấu hổ vì bị 'cưỡng hôn'  

Tối 8/10, Lâm Chí Dĩnh đưa quý tử tới dự buổi họp báo ra mắt dàn diễn viên chương trình thực tế "Daddy, where are you going". Đây là một show thực tế thú vị và đang rất thành công tại Hàn Quốc. Trong chương trình, các cặp bố con sẽ cùng nhau trải nghiệm các chuyến đi, cùng nhau vượt qua các thử thách... để thắt chặt tình cảm cha con.