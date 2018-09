Con trai Lâm Chí Dĩnh quậy tưng bừng trong sinh nhật

Tập 4 của chương trình "Daddy, Where are you going" được ghi hình vào ngày bé Tiểu Chí - con trai Lâm Chí Dĩnh tròn 4 tuổi. Đoàn phim đã tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cậu nhóc. Tiểu Chí cùng bạn bè thắp nến rất vui vẻ, sau đó thưởng thức tiệc nướng ngoài trời.