Con trai Lâm Chí Dĩnh càng lớn càng cute 

Lâm Chí Dĩnh cùng vợ con xuất hiện tại sân bay hôm 21/10, cả gia đình có chuyến đi phục vụ cho các tập tiếp theo của "Daddy Where are you going". Hai cha con tài tử Đài Loan ăn mặc khỏe khoắn, cậu nhóc Tiểu Chí còn bế theo một chú cún bông rất đáng yêu.