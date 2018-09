Con Phạm Văn Phương, Minh Thuận ngày càng kháu khỉnh

Cậu nhóc Zed của cặp đôi nổi tiếng người Singapore đã được gần ba tháng và trông rất dễ thương.

Những hình ảnh rất kute của con trai Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương.

Phạm Văn Phương mới đây chia sẻ một vài hình ảnh của con trai đầu lòng, bé Zed trên trang cá nhân và thu hút nhiều sự chú ý. Chào đời hôm 9/8 vừa rồi, quý tử nhà họ Lý giờ đã được gần 3 tháng, trông rất bụ bẫm, dễ thương. Theo lời nhận xét của chính Minh Thuận, Zed thừa hưởng những đường nét của cả cha lẫn mẹ: "Thằng bé có đôi mắt của vợ tôi, nhưng mũi, môi và khuôn mặt khá giống bố". Ngôi sao Singapore cho biết, cảm giác mỗi ngày được ngắm nghía, phát hiện các đường nét "giống bố mẹ" của con khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Vài ngày trước, Lý Minh Thuận được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, tại Lễ trao giải Chuông vàng Đài Loan 2014. Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi giành chiến thắng, Lý Minh Thuận nói, anh có cảm giác con mang lại cho mình những may mắn bất ngờ: "Khi tôi cưới Văn Phương, tôi cảm thấy rằng cô ấy đem đến những vận may, và giờ đây, cảm giác này lại quay trở lại, khi tôi có Zed. Thực sự là tôi muốn có thêm những đứa con nữa, và Văn Phương còn muốn hơn cả tôi. Nếu Chúa trời cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi sẽ rất hào hứng đón nhận". Đây dường như là lý do để khi lên nhận giải và phát biểu, Minh Thuận đã gửi lời cảm ơn tới vợ con.

Vợ chồng Văn Phương - Minh Thuận và quý tử.

Hiện tại, vì Lý Minh Thuận bận rộn với các hợp đồng ở Đài Loan, vợ và con anh cũng tới ở cùng anh. Tài tử này cho biết, mỗi ngày thấy con yêu và chăm sóc con trở thành niềm hạnh phúc lớn lao: "Tôi yêu trải nghiệm này, và tôi thích thú với việc làm cha. Kể cả đã có giúp việc, tôi vẫn thích tự làm, bởi đó là cách để chúng tôi gần gũi, kết nối với thằng bé. Tôi tắm, thay tã cho nó, và nếu như có bầu sữa, chắc tôi cũng sẵn sàng cho nó bú".

Zed khi 2,5 tháng tuổi rất dễ thương.

Nguyễn Hương