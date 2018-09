Con gái 'nổi loạn' của diva Vương Phi: 14 tuổi bỏ học, thay người yêu liên tục

Ăn mặc cá tính, phong cách âm nhạc khác biệt, Đậu Tĩnh Đồng luôn khiến khán giả chú ý.

Đậu Tĩnh Đồng sinh ngày 3/1/1997 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sinh trưởng trong một gia đình hoạt động nghệ thuật: cha là Đậu Duy - ca sĩ hát chính và sáng tác ca khúc trong nhóm nhạc Black Panther, mẹ là "Thiên Hậu" Vương Phi của làng nhạc Hoa ngữ, ngay từ nhỏ, Tĩnh Đồng đã thể hiện rõ thiên hướng say mê âm nhạc.

Tình yêu với nghệ thuật của Đậu Tĩnh Đồng được tiếp tục hun đúc nhờ cha dượng Lý Á Bằng, sau khi bố mẹ cô ly hôn vào năm 1999 và Vương Phi tái hôn. Vì mẹ luôn bận rộn với lịch trình biểu diễn, Tĩnh Đồng chủ yếu được cha dượng chăm sóc. Nhận thấy con có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt được thừa hưởng từ mẹ, Lý Á Bằng hết sức ủng hộ và hậu thuẫn. Nhờ thế, Đậu Tĩnh Đồng được theo học tại trường Trung học Nghệ thuật Thứ tư Bắc Kinh. Khi lên 13 tuổi, cô đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường và thường ở lại hát hò cùng bạn bè sau khi tan học. Nữ ca sĩ thừa nhận: "Thành tích học tập của tôi rất kém, tôi muốn theo đuổi âm nhạc nên không chú tâm đến những kiến thức trên lớp".

Con gái Vương Phi có phong cách ăn mặc cá tính.

Năm lên 14 tuổi, Tĩnh Đồng nhất quyết xin cha mẹ cho mình nghỉ học. Khi được hỏi về thái độ của mẹ đối với chuyện con bỏ trường lớp, cô cho biết: "Gia đình tôi rất bình đẳng và tôn trọng nhau. Mọi người trong nhà, dù lớn hay bé như em gái tôi cũng đều có thể tự do đưa ra ý kiến của mình, cùng nhau giải quyết. Chuyện tôi ngừng học hoàn toàn nhận được sự đồng ý, nên tôi cũng không cần chống đối cha mẹ". Thôi học, Tĩnh Đồng bắt đầu tập trung sáng tác những ca khúc với mong muốn một ngày nào đó được mọi người công nhận tài năng. Với sự giúp đỡ của gia đình, cô sang Mỹ theo học chuyên ngành âm nhạc tại một trường nghệ thuật có tiếng.

Năm 2012, Tĩnh Đồng trở về Trung Quốc và chính thức bước chân vào con đường ca hát. Cô làm việc với "quản lý vàng tại Hong Kong" Trần Gia Anh - người từng ký hợp đồng với ba nghệ sĩ tài năng Vương Phi, Trần Dịch Tấn, Trần Bách Cường. Cùng năm, cô giới thiệu ca khúc đầu tay With you trên mạng và được khán giả chú ý. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ giới chuyên môn như: "Con nhà nòi", "Giọng hát khó bị nhầm lẫn". Giám khảo The Voice Na Anh từng dành lời khen cho cô: "Tĩnh Đồng có giọng hát đặc biệt như mẹ, những kiến thức âm nhạc cơ bản rất vững, mọi người hãy ủng hộ nữ ca sĩ trẻ này".

Một năm sau, Tĩnh Đồng tiếp tục tung ra hai ca khúc là On the beach và Blue Flamingo. Năm 2014, bài hát và MV My Days do cô phát hành nhận được sự quan tâm của khán giả. Cùng năm, nữ ca sĩ được góp giọng trong ca khúc Heartbreak warface của danh ca từng đoạt giải Grammy - John Mayer. Năm 2015, Tĩnh Đồng lần đầu tiên đứng trên sân khấu hát cho khán giả tại chương trình New Sunny ở Tokyo, Nhật Bản. Cô chia sẻ về buổi biểu diễn đầu tiên: "Khi đó, tôi rất run và lo lắng, tôi sợ khán giả sẽ quay lưng lại với mình. Nhưng những tràng pháo tay, tiếng hò hét sau đó của họ đã khiến tôi bình tĩnh và tự tin hơn". Trong những lần Tĩnh Đồng biểu diễn, dưới hàng ghế khán giả, cha dượng Lý Á Bằng và em gái Lý Yên thường xuyên có mặt để khích lệ tinh thần cho cô.

Vương Phi cùng con gái trong buổi ra mắt album đầu tay Stone Cafe.

Năm 2016, Tĩnh Đồng xuất hiện trên trang bìa báo T Magazine để quảng bá cho album đầu tay sắp ra mắt. Tháng 3/2016, cô giành giải Nữ ca sĩ triển vọng tại QQ Music Awards lần thứ 3. Thừa thắng xông lên, cô phát hành album đầu tay Stone Cafe, trong đó dành riêng cho em gái Lý Yên bài hát Lola do chính cô chấp bút. Con gái Vương Phi cũng được mời góp giọng cho bài hát chủ đề It's just what we do trong bộ phim nổi tiếng Thất Nguyệt và An Sinh cùng năm.

Năm 2017, Tĩnh Đồng cho ra mắt album thứ hai Kids Only gồm 10 ca khúc. Một số bài hát sau đó xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc như Wu, July, Blooming. Hiện tại, Tĩnh Đồng tập trung thời gian để sáng tác và sớm quay trở lại làng nhạc với những ca khúc mới.

Những mối tình đồng giới 'sớm nở, tối tàn'

Mối tình đầu của con gái Vương Phi là cô bạn thân thiết Hilary. Hai người quen biết nhau tại hôn lễ của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ năm 2008, khi họ cùng đóng "thiên thần" tung hoa trong đám cưới. Từ quen biết dần trở thành thân thiết, Tĩnh Đồng và Hilary hay đến nhà nhau chơi, cùng nhau đón sinh nhật, tình cảm gắn bó.

Tháng 9/2014, Hilary đăng bức hình chụp chung trên Instagram, cô viết: "My love! Bạn là tất cả của tôi. Dù mới trải qua 8 tháng nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc". Đậu Tĩnh Đồng cũng lập tức đăng ảnh hai người bên nhau lên mạng kèm dòng trạng thái: "8 là một con số tuyệt vời... không đòi hỏi điều gì tốt đẹp hơn". Cặp đôi sau đó nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, thậm chí hôn nhau nơi công cộng. Tuy nhiên, đầu 2016, Hilary bất ngờ xóa những dòng trạng thái tình cảm và ảnh chung giữa hai người. Sau đó, cô có bạn trai mới.

Đậu Tĩnh Đồng và bạn gái Rebecca.

Tháng 5/2015, Đậu Tĩnh Đồng bị phóng viên bắt gặp hẹn hò với bạn gái mới Rebecca - một nhà thiết kế thời trang. Cặp đôi công khai thể hiện những cử chỉ tình cảm như ôm, hôn giữa chốn đông người. Tĩnh Đồng từng cảm ơn Rebecca trên Weibo vì đã thiết kế trang phục biểu diễn cho cô. Nhưng mối tình của cả hai đi đến kết thúc sau khi người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara xuất hiện.

Tháng 10/2015, Tĩnh Đồng và Kiko lần đầu gặp nhau tại đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Đều có cá tính mạnh mẽ và nổi loạn, hai cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết. Tĩnh Đồng và người mẫu Nhật Bản nhiều lần hẹn hò, cùng chụp ảnh cho tạp chí. Tuy nhiên, khi bị phóng viên hỏi về mối quan hệ, họ nói chỉ là bạn bè.

Đầu năm 2017, Đậu Tĩnh Đồng bị bắt gặp đi chơi với nữ diễn viên Châu Đông Vũ. Cặp sao quen biết khi cùng hợp tác trong bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh. Tháng 2/2017, họ cùng nhau sang Thái Lan du lịch, sau đó tay trong tay đến dự sinh nhật Mã Tư Thuần, cùng tập trượt ván tại công viên... Tháng 11/2017, tại Lễ trao giải Kim Mã, họ "tay trong tay" xuất hiện. Khi Châu Đông Vũ được vinh danh Ảnh hậu, Đậu Tĩnh Đồng đã hân hoan "đến mức nhảy cẫng lên". Nhưng cuối năm đó, hai cô nàng ít xuất hiện cùng nhau như trước, làm dấy lên tin đồn tình cảm của cặp đôi đã rạn nứt vì sự xuất hiện của một nhân vật mới - diễn viên Châu Tấn.

Hai "người tình tin đồn" gần đây của Đậu Tĩnh Đồng là Châu Đông Vũ và Châu Tấn.

Mối quan hệ giữa Tĩnh Đồng và Châu Tấn đặc biệt trở nên thân thiết từ Tết Nguyên Đán 2018, hai người cùng nhau về quê nhà nữ diễn viên ở Cù Châu, Chiết Giang ăn Tết. Sự thân thiết quá mức của họ giữa lùm xùm ly hôn chồng của Châu Tấn làm rộ lên tin đồn cặp sao yêu nhau. Đáp lại những nghi vấn của khán giả, Tĩnh Đồng chỉ úp mở: "Tôi thích chơi với những người hơn tuổi mình, cảm giác rất vui vẻ. Bản thân tôi cũng có thể học được nhiều điều từ các tiền bối".

Đậu Tĩnh Đồng biểu diễn trên sân khấu

