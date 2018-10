Con gái 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' mặc đồ truyền thống

Zia Dantes trông rất chững chạc, xinh xắn khi diện bộ Kimona truyền thống.

Zia mặc đồ truyền thống khi tham gia các hoạt động chào mừng ngày Liên Hiệp Quốc (24/10) tại trường.

Bé Zia, con gái của nữ diễn viên Philippines Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes, gây "cơn sốt" trên mạng xã hội Philippines sau khi hình ảnh của bé mặc trang phục truyền thống Kimona được chia sẻ rộng rãi. (Kimona là trang phục của vùng Visayas, đặc biệt là khu vực Cebu và các đảo Negros). Marian Rivera là "stylist" cho con, trong khi bố Dingdong Dantes chụp hình, khi cả nhà đưa bé tới trường hôm cuối tuần trước.

Mỗi bức ảnh được Marian chia sẻ nhận tới nửa triệu lượt "like", khán giả hết lời khen ngợi vẻ đáng yêu của cô bé 3 tuổi. Nhiều người nhận xét rằng bé gái có nét của bà mẹ nổi tiếng, đặc biệt là "nụ cười thương hiệu".

Zia sẽ tròn 3 tuổi vào 23/11 này. Cô bé sẽ có thêm một em vào đầu năm tới, theo tiết lộ mới đây của gia đình Dantes. Trò chuyện với báo chí, Marian khoe con gái cô rất "ra dáng" chị cả, bé đã biết hỗ trợ bà lau dọn nhà, quét sân. Cô bé cũng bắt đầu biết làm điệu và lấy điện thoại của bố để selfie.

Em bé càng lớn càng dễ thương.

Zia có nụ cười rất giống mẹ.

Con gái 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' chụp ảnh selfie Con gái 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' chụp ảnh selfie

Marian Rivera hiện mang thai con thứ hai được khoảng 4 tháng, cô chưa tiết lộ thông tin giới tính em bé. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ niềm hân hoan của gia đình khi sắp có thành viên mới: "Đây là lúc thích hợp, Zia đã gần 3 tuổi rồi. Chúng tôi khát khao có một thiên thần nhỏ thứ hai".

Marian Rivera Gracia-Dantes là nữ diễn viên Philippines, cô được biết đến qua phim truyền hình MariMar, Dyesebel, Darna, Amaya cùng nhiều bộ phim đạt doanh thu hơn 100 triệu peso PH như My Bestfriend's Girl Friend, You To Me Are Everything, Panday 2... Tại Việt Nam, cô rất được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ.

Ảnh: Instagram