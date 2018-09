Con gái Lee Young Ae tô son, sơn móng tay cho mẹ

Hình ảnh đời thường của gia đình mỹ nhân Hàn được khắc họa chân thực trong show mới của đài SBS.

Con gái tỉ mỉ tô móng tay cho Lee Young Ae.

Theo Nocutnews, Lee Young Ae cùng hai con gần đây cùng tham gia show truyền hình thực tế I'll Win You Over with My Channel của đài SBS. Tập đầu tiên lên sóng trưa 25/9 và đem đến cho khán giả cái nhìn cụ thể hơn về cuộc sống của gia đình ngôi sao. Show truyền hình do đài SBS sản xuất, diễn viên hài Kang Se Hoon và MC Kang Ho Dong dẫn chương trình.

Trong tập đầu được lên sóng vào dịp Trung thu, khán giả có dịp ngắm các con của ngôi sao Hàn trong trang phục hanbok. Các bé được mẹ chỉ dạy cách quỳ lạy theo nghi thức truyền thống, cùng mẹ vào bếp làm các món bánh phục vụ ngày lễ. Hai con cũng "giúp" mẹ Lee Young Ae trang điểm, làm móng tay, khiến mẹ cười rạng rỡ vì hạnh phúc. Chương trình còn ghi lại những phút bình dị trong đời sống gia đình, khi "nàng Dae Jang Geum" cùng các con đi dạo, cùng hái rau trong vườn...

Lee Young Ae và con trong show truyền hình.

Lee Young Ae tiết lộ cặp song sinh nhà cô mỗi bé một tính cách. "Công chúa nhỏ" Jeong Seung Bin đã biết làm điệu, rất thích chụp selfie với mẹ, trong khi cậu nhóc Jeong Seung Kwon tinh nghịch, đáng yêu. Nữ diễn viên hy vọng cả gia đình có một cuộc sống luôn bình an, vui vẻ. Khi được hỏi bí quyết giữ gìn nhan sắc, cô nói đó là luôn sống bình dị.

Lee Young Ae hiện chưa có kế hoạch tái xuất màn ảnh. Sau bộ phim truyền hình Saimdang: Light's Diary đóng cùng Song Seung Hun, cô chủ yếu dành thời gian ghi hình quảng cáo, dự sự kiện, tham gia show truyền hình...

