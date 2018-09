Con gái Jo Min Ki bác bỏ tin 'gia nhập showbiz sau 3 tháng bố tự tử'

Bố vừa tự tử vì scandal quấy rối tình dục, nên Elena Cho bị phản ứng dữ dội khi có tin cô đang thực tập để vào ngành giải trí.

Nam diễn viên Jo Min Ki tự tử tại nhà riêng hôm 9/3. Ông tìm đến cái chết sau khi bị chửi rủa vì hành vi quấy rối tình dục nhiều cô gái trẻ. Sau khi ông qua đời, vợ con ông vẫn phải chịu những lời đả kích nặng nề của cộng đồng mạng, khiến con gái Elena Cho phải chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư để tránh điều tiếng.

Con gái Jo Min Ki hứng chịu nhiều lời xỉa xói từ người dùng mạng, sau scandal quấy rối tình dục của bố.

Đầu tháng 6, một số thông tin cho hay Elena Cho đang tích cực tham gia một khóa đào tạo thực tập sinh để trở thành người của làng giải trí. Một phóng viên còn tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng Elena Cho đã chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty giải trí từ hồi tháng 2, nhưng sau đó phải hoãn lại do "việc gia đình".

Sau khi thông tin được đưa ra, nhiều người chỉ trích Elena Cho dữ dội, họ cho rằng cô không đủ nhan sắc, không đủ phẩm chất để trở thành một nghệ sĩ. Hơn nữa, cô lại là "con gái của một kẻ xấu xa". Nhiều ý kiến còn lên án Elena vì "bố mất chưa được 3 tháng đã muốn làm nghệ sĩ".

Sáng 10/6, Elena Cho mở lại trang cá nhân với mục đích chia sẻ riêng về thông tin ký hợp đồng với công ty giải trí. Cô khẳng định đang tập trung vào việc học, chuẩn bị thi bằng tiến sĩ vào năm tới. Elena không hiểu vì lý do gì cư dân mạng lại đồn cô trở thành một "thực tập sinh giải trí". Elena Cho khẳng định không bao giờ có ý định trở thành một nghệ sĩ, không phải vì scandal của cha mình, mà đơn thuần là do tính cách con người cô không phù hợp. Con gái của Jo Min Ki nói cô muốn trở thành một chuyên gia mỹ phẩm.

Jo Min Ki cùng con gái tham gia show của đài SBS Jo Min Ki cùng con gái tham gia show truyền hình của đài SBS

Sau vụ việc bố tự tử, gia đình của Jo phải chịu đựng nhiều lời đả kích, xúc phạm. Elena Cho nói rằng cô đọc tất cả những lời nhận xét đó với thái độ tiếp thu, tuy nhiên, cô sẽ tìm tới hỗ trợ của pháp luật để bảo vệ gia đình, nếu có những lời bình phẩm sai sự thật.

Năm 2015, Elena Cho từng cùng bố tham gia chương trình truyền hình Take Care of My Dad, cô gây bất ngờ vì thành tích học tập nổi trội.

Ảnh: News