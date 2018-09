Con gái Nhậm Đạt Hoa cao gần 180 cm ở tuổi 13

13 tuổi, Ella cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, đôi chân dài thon thả. Cô bé ăn mặc giản dị: áo phông, quần short jeans. So về chiều cao, bé gái đã gần bằng mẹ - một người mẫu cao gần 180 cm. Trả lời phỏng vấn, chân dài Kỳ Kỳ từng cho biết cô và chồng đều không muốn con sớm làm việc trong giới giải trí, dù cô bé có nhiều triển vọng, do ưu thế ngoại hình.