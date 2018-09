Cirque du Soleil lần đầu diễn ở Thái Lan

'Gánh xiếc mặt trời' sẽ mang đến đất nước chùa vàng những tiết mục hoành tráng từ 29/7 đến 3/8.

Cirque du Soleil hay còn gọi là Gánh xiếc Mặt Trời, là đoàn xiếc nổi tiếng nhất thế giới trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Đây cũng là đoàn xiếc duy nhất phá vỡ tư duy cũ mòn trong nghệ thuật xiếc truyền thống khi đưa vào những màn tạp kỹ độc đáo, sáng tạo và cực kỳ công phu, mang tính giải trí cao. Ở mỗi vở diễn, khán giả sẽ được chiêu đãi một "bữa tiệc thị giác" qua các màn trình diễn hình thể, kỹ nghệ đan xen xử lý ánh sáng, âm nhạc cùng không ít hiệu ứng đặc biệt. (Xem Trailer)

Cirque du Soleil đã đi qua 300 thành phố ở cả 6 lục địa, phục vụ hơn 155 triệu khán giả. Năm nay, hiện tượng xiếc toàn cầu này sẽ lần đầu đặt chân tới Thái Lan và biểu diễn trực tiếp tại sân khấu hoành tráng ngay trung tâm của thủ đô Bangkok. Hơn 100 thành viên của đoàn xiếc cùng góp mặt, hứa hẹn mang đến cho khán giả xứ chùa vàng những tiết mục hoành tráng nhất. Show diễn sẽ kéo dài trong vòng 6 ngày, chia làm 11 buổi diễn, dự kiến thu hút hơn 70.000 người xem.

Gánh xiếc Mặt Trời lần đầu tiên đặt chân tới đất nước chùa vàng.

Đoàn xiếc Cirque du Soleil được thành lập năm 1984 tại ngoại ô thành phố Quebec, Canada. Trải qua hơn 30 năm, hiện nay, chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn xiếc được đánh giá là có quy mô lớn nhất thế giới với hơn 30 tiết mục được thực hiện bởi những nghệ sĩ tài năng và chuyên nghiệp. Khán giả ở mọi lứa tuổi và từ khắp mọi nơi đều yêu thích những màn diễn nhào lộn kết hợp nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ... Bên cạnh lưu diễn vòng quanh thế giới, Cirque du Soleil chủ yếu biểu diễn ở Las Vegas với trung bình 9 show trong đó có các show diễn để đời như Criss Angel Believe, nhạc kịch xiếc The Beatles: LOVE và Michael Jackson: ONE, lôi kéo được hơn 9.000 khán giả đến xem mỗi tối.

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Cirque du Soleil cũng tạo cảm hứng cho đạo diễn nổi tiếng James Cameron làm nên bộ phim điện ảnh về gánh xiếc mang tên Cirque du Soleil Wolds Away. Dưới bàn tay ma thuật của đạo diễn Avarta, những hình ảnh sống động, tuyệt vời và cực kỳ huyền ảo của các buổi biểu diễn được tái hiện hoàn hảo trên màn ảnh rộng.

Với những lý do trên, công ty Panther Entertainment cùng các nhà tài trợ CP Food và True Corporation đã quyết định mang đoàn xiếc đến gần hơn với khán giả Thái Lan. Cirque du Soleil Quidam Bangkok 2015 là show diễn quốc tế lần đầu tiên có mặt tại đất nước chùa vàng.

100 diễn viên xiếc quốc tế đem theo hơn 40 tấn thiết bị chuyên dụng được chở bằng 2 máy bay Boeing 747-400 có giá trị lên tới hơn 200 triệu Baht, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Cirque du Soleil Quidam Bangkok 2015 kể về câu chuyện của Zoe, một cô gái bị xa lánh và ghẻ lạnh bởi chính bố mẹ mình, mơ mộng về một thế giới hoàn toàn khác như là cách để thoát khỏi cuộc sống đơn điệu hiện tại. Zoe đã gặp gỡ những con người khuyến khích cô rời bỏ thế giới đầy mộng tưởng. Các nghệ sĩ dẫn dắt câu chuyện thông qua những màn biểu diễn nghệ thuật đầy ngoạn mục thể hiện sự dẻo dai cùng sức mạnh cá nhân cũng như tập thể như thăng bằng hai tay, nhào lộn trong bánh xe…

Những màn biểu diễn hết sức đẹp mắt của Cirque du Soleil.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Gánh xiếc Mặt Trời sẽ diễn ra từ ngày 29/7 đến hết 3/8 với 11 show tại khu phức hợp Impact Arena Muang Thong Thani. Vé được mở bán bắt đầu từ 29/5 tại đây.

Trần Quỳnh