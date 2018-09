Chương Tử Di rạng ngời đăng quang Ảnh hậu

Danh sách những người chiến thắng: Phim xuất sắc: "Ilo Ilo" Đạo diễn xuất sắc: Thái Minh Lượng, phim "Giao du" Nam diễn viên chính xuất sắc: Lý Khang Sinh, phim "Giao du" Nữ diễn viên chính xuất sắc: Chương Tử Di, phim "Nhất đại tông sư" Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lý Tuyết Kiện, phim "Back to 1942" Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Dương Nhạn Nhạn, phim "Ilo Ilo" Diễn viên mới xuất sắc: Quách Thư Dao, phim "Step back to glory" Kịch bản xuất sắc: "Ilo Ilo" Kịch bản chuyển thể xuất sắc: "So young"