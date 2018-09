Chương Tử Di lộ bụng lùm lùm, bị đồn mang thai 6 tháng

Diễn viên 'Thập diện mai phục' được cho là đang mang trong mình đứa con của người tình Uông Phong.

Tử Di lộ bụng lùm lùm, khiến tin đồn cô có thai rộ lên trong làng giải trí.

Một vài hình ảnh Chương Tử Di ăn mặc thùng thình, để lộ bụng khá lớn khiến tin đồn cô đã có thai rộ lên trong làng giải trí. Theo một nguồn tin thân cận với diễn viên Nhất đại tông sư, người đẹp này đã có thai được khoảng gần 6 tháng với hôn phu Uông Phong. Phóng viên tờ 163 liên lạc với quản lý của Tử Di và cả Uông Phong để tìm câu trả lời, nhưng cả hai bên đều giữ im lặng.

Một số khán giả tinh mắt phát hiện ra thời gian gần đây Chương Tử Di thường xuyên mặc quần áo rộng thùng thình mỗi khi xuất hiện trước ống kính báo chí. Không chỉ vậy, tại sự kiện hôm đầu tháng 8, cô đào còn lên sân khấu với chiếc bụng độn to đùng nhằm quảng bá cho bộ phim The Baby From Universe, với dáng điệu, cách đi đứng như một bà bầu đích thực. Theo một nguồn tin, kể từ khi mang thai, Tử Di từ chối mọi lời mời diễn xuất hay tham gia sự kiện, bạn bè trong giới đều biết cô đã có "tin mừng".

Tử Di được cho là đã có tin vui với người tình Uông Phong.

Chương Tử Di từng đính hôn với tỷ phú, tài phiệt Mỹ gốc Isarel Vivi Nevo, nhưng mối duyên của hai người kết thúc sau 2 năm, và lý do được mỹ nhân Hoa ngữ đưa ra là "sự khác biệt về văn hóa, lối sống". Năm 2013, Tử Di trúng tiếng sét ái tình với Uông Phong - một ca sĩ nổi tiếng và có tình sử đình đám với 2 đời vợ, 2 con gái. Hiện tại, dù chưa kết hôn nhưng đôi uyên ương được cho là đã đăng ký kết hôn, chưa làm đám cưới chính thức.

Tử DI giữ im lặng hoàn toàn về thông tin bầu bí.

Nguyễn Hương