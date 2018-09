Chung Hân Đồng giảm size vòng một vì gầy đi 10 kg

Hôm 27/11, Chung Hân Đồng cùng Thái Trác Nghiên biểu diễn tại The Venetian Macao, Trung Quốc, sự kiện nằm trong tour diễn "#TWINS#LOL#LIVE Around The World In Macao" của hai cô gái nhóm Twins. Trên sân khấu, Hân Đồng khoe vóc dáng mảnh mai trong những thiết kế đầy sắc màu.