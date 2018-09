Chung Gia Hân khép nép vì váy ngắn

Gia Hân tươi cười tạo dáng. Cô sinh năm 1984, là diễn viên của Bảo vệ nhân chứng; Heart of Greed; Yes Sir, No Sir… Gia Hân từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Năm 2004, cô giành danh hiệu Hoa hậu Hoa kiều quốc tế.