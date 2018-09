Chuẩn bị kết hôn, ngôi sao 'Thần y Hur Jun' qua đời vì tai nạn xe hơi

Kim Joo Hyuk ra đi ở tuổi 45, khiến người yêu, gia đình anh sốc nặng.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin, chiều 30/10, khi di chuyển bằng xe hơi tại khu vực Yeongdong Street, tài tử Kim Joo Hyuk va chạm với xe ngược chiều, sau đó mất lái, tông vào một tòa nhà rồi lộn nhào xuống cầu thang. Chiếc Mercedes Benz của anh bốc cháy dữ dội. Mặc dù đội cứu thương đã nỗ lực dập đám cháy, đưa Kim Joo Hyuk ra khỏi xe để tới bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Ngôi sao Hàn tắt thở chiều qua 30/10 tại Bệnh viện Đại học Konkuk.

Nam diễn viên Kim Joo Hyuk.

Hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Kim Joo Hyuk ​Hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Kim Joo Hyuk

Xe của Kim Joo Hyuk biến dạng sau tai nạn.

Cái chết đột ngột của Kim khiến cho bạn gái của anh - diễn viên trẻ Lee Yoo Young choáng váng. Cô lập tức về Seoul, dù đang ở Busan để ghi hình chương trình Running Man. Công ty quản lý của cô cho biết: "Yoo Young liên tục hỏi lại chúng tôi rằng có phải là sự thật hay không". Lee Yoo Young và Kim Joo Hyuk hẹn hò vào tháng 12 năm ngoái. Cặp đôi đang dự định làm đám cưới.

Kim Joo Hyuk và bạn gái kém 17 tuổi.

Sự ra đi của Kim Joo Hyuk khiến đồng nghiệp, gia đình và bạn bè anh sốc nặng. Nhiều sự kiện mà Kim Joo Hyuk dự kiến góp mặt đã bị hủy, trong đó có buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh V, buổi chiếu VIP phim Brother, buổi ghi hình show Running Man cũng bị dừng. Nam diễn viên Choi Min Sik - một người bạn thân thiết của Kim Joo Hyuk cho biết anh đau đớn tột cùng khi nghe tin dữ.

Kim Joo Hyuk trong phim "Thần y Hur Jun".

Kim Joo Hyuk là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, anh đóng nhiều phim điện ảnh như Yourself and Yours (2016), The Servant (2010) và My Wife Got Married (2008), hoặc nhiều phim truyền hình như Argon, Thần y Hur Jun, Lovers in Prague...

Tang lễ của ngôi sao Kim Joo Hyuk sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Konkuk, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được gia đình xác nhận.

Quá trình dẫn đến tai nạn của Kim Joo Hyuk được tờ Dispatch mô phỏng lại.