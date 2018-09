Chuẩn bị kết hôn, 'Bạch Cốt Tinh' An Dĩ Hiên được chồng tặng siêu xe

An Dĩ Hiên xuất hiện với chiếc BMW i8 mới coóng được Trần Vinh Luyện tặng.

An Dĩ Hiên bên chiếc xe tiền tỷ. Ảnh: Apple

Diễn viên nổi tiếng An Dĩ Hiên và tỷ phú người Macau Trần Vinh Luyện mới đây công khai chuyện tình cảm và đã đi đăng ký kết hôn. Đôi uyên ương sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tới tại Hawaii và quê nhà Đài Loan.

Chiều 11/4, tờ Apple ghi lại một số hình ảnh của An Dĩ Hiên khi cô xuất hiện ở Zhongxiao East Road để gặp gỡ bạn bè. Nữ diễn viên nổi tiếng lái chiếc xe thể thao BMW i8 phiên bản giới hạn, giá khoảng 10 triệu TWD (hơn 300.000 USD), với biển số đặc biệt 2929 - là ngày sinh nhật của An Dĩ Hiên. Đây là món quà vị đại gia tặng vợ trước ngày cưới.

Chồng An Dĩ Hiên được biết đến là doanh nhân thành đạt, khối tài sản lên đến hàng tỷ TWD. Trong khi đó, nữ diễn viên nổi tiếng cũng sinh trưởng trong một gia đình "địa chủ" giàu có phía Đông. Vốn xuất thân "hơn người" nhưng An Dĩ Hiên rất kín tiếng, ít khi cô đả động đến đời tư. Một nguồn tin cho biết, thương gia họ Trần mất nhiều công sức để "cưa đổ" An Dĩ Hiên, anh chiều cô như công chúa.

An Dĩ Hiên mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mít.