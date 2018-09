Chu Lệ Kỳ hẹn hò công tử nhà giàu 

Sau nhiều lần hẹn hò thất bại, dường như con tim Chu Lệ Kỳ đã "vui trở lại". Theo báo chí Hong Kong đưa tin, cô đang hẹn hò với Từ Chánh Hy, một diễn viên trẻ kém cô 5 tuổi. Hôm cuối tuần, cặp đôi lọt vào tầm ngắm paparazzi khi cùng nhau rời khách sạn vào sáng sớm.

Từ Chánh Hy và Chu Lệ Kỳ thành đôi.

Trước đó, Chánh Hy đợi Lệ Kỳ ở sân bay Thượng Hải suốt buổi tối, và sau khi người đẹp hoàn tất các thủ tục, cả hai vội vã lên ô tô tới một khách sạn. Ngày hôm sau, khi ra khỏi phòng, hai người tay trong tay rất tình cảm. Buổi tối, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn. Tuy nhiên, khi phát hiện ra paparazzi, Chánh Hy đuổi theo và đề nghị họ xóa ảnh.

Chu Lệ Kỳ tình cờ gặp Chánh Hy trên trường quay The Virtuous Queen of Han, cả hai sau đó quấn quýt như hình với bóng. Chàng công tử họ Từ được biết đến sau bộ phim My Daughter, Waking Love Up, cát-xê của anh ở TVB vào khoảng 250.000 NDT (40.000 USD) cho mỗi tập phim. Sở hữu gương mặt đẹp trai, ngoại hình ấn tượng nên Chánh Hy có được nhiều hợp đồng quảng cáo, riêng năm ngoái anh bỏ túi khoảng 20 triệu NDT (hơn 3,2 triệu USD). Không chỉ là một diễn viên sáng giá, Từ Chánh Hy còn là cậu ấm của một gia đình giàu có. Sinh ra tại Thượng Hải, cha mẹ đều là quan chức chính phủ, Chánh Hy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Chu Lệ Kỳ thừa nhận mối quan hệ với Chánh Hy, cô nói: "Tôi thật sự hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mối quan hệ của chúng tôi. Hy vọng rằng tôi và anh ấy có thể hẹn hò như các cặp đôi bình thường khác". Nữ diễn viên TVB cho biết, dù người yêu kém tuổi, cô vẫn "đổ" vì sự chín chắn, tính cách nam tính của anh. Trong khi đó, Chánh Hy nói anh không thể bỏ qua một người như Lệ Kỳ và quyết định phải theo đuổi cô, dù cô hơn tuổi anh. Theo một nguồn tin, cả Lệ Kỳ và Chánh Hy đều đã nghĩ về đám cưới, cha mẹ hai bên cũng đều ủng hộ họ.

Nguyễn Hương