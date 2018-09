'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My đẹp nguyên vẹn sau 20 năm

Hôm 19/1, Châu Hải My xuất hiện trên sân khấu chương trình "I'm not a star" của đài Chiết Giang và thu hút nhiều chú ý. Trong tạo hình của nàng Chu Chỉ Nhược - vai diễn mà Châu Hải My từng rất thành công trong bộ phim "Ỷ thiên đồ long ký" năm 1994, Hải My khiến khán giả ngỡ ngàng bởi sau hơn 20 năm kể từ ngày hóa thân vào vai diễn đó, cô không thay đổi nhiều.