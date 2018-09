Chồng Trương Vũ Kỳ bị bắt vì mua dâm

Đạo diễn 48 tuổi Vương Toàn An và một cô gái làng chơi họ Lữ đã bị bắt giam hôm 10/9.

Ngày 14/9, Cục công an thành phố Bắc Kinh xác nhận thông tin đạo diễn Vương Toàn An - chồng của diễn viên Trương Vũ Kỳ bị bắt vì hành vi mua dâm. Bị bắt với vị đạo diễn còn có một phụ nữ 31 tuổi họ Lữ - người bán dâm. Theo một nguồn tin, thời điểm này, Trương Vũ Kỳ đang ở nước ngoài tham gia Tuần lễ thời trang.

Đạo diễn Vương Toàn An (trái) và vợ.

Tại cơ quan chức năng, vị đạo diễn thừa nhận đã liên lạc với cô Lữ qua điện thoại, sau khi đọc được một đoạn quảng cáo. Khoảng 6h chiều ngày 10/9, cả hai "tiến hành giao dịch" tại phòng làm việc của Vương Toàn An, với mức giá là 800 NDT (khoảng 2,7 triệu đồng). Khi hai người đang hành sự, cảnh sát khu Đông Thành ập vào và phát hiện ra hành vi mua bán dâm.

Cũng theo điều tra ban đầu của cảnh sát, đạo diễn họ Vương đã hai lần mua dâm trước đó, vào các ngày 8 - 9/9. Đặc biệt, trong ngày mùng 9, vị này còn lên giường với hai cô gái. Hiện tại, 7 người trong đường dây môi giới mua bán dâm cũng đã bị bắt, và theo một nguồn tin, cầm đầu là một thanh niên mới 18 tuổi, người tỉnh Hắc Long Giang.

Vợ chồng vị đạo diễn trên thảm đỏ một sự kiện cách đây vài năm.

Đạo diễn Vương Toàn An sinh năm 1965 - là một đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc, được đánh giá là một trong những "hạt giống" của thế hệ đạo diễn mới. Những tác phẩm của Vương Toàn An như Bạch lộc nguyên, Đoàn viên... từng được mang đi tham dự nhiều Liên hoan phim quốc tế như Berlin International Film Festival, Moscow International Film Festival... Năm 2011, Vương Toàn An kết hôn với diễn viên Trương Vũ Kỳ, một cô đào trẻ và xinh đẹp, từng được lăng xê với bộ phim Siêu khuyển thần thông của Châu Tinh Trì.

Nguyễn Hương