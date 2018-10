Chồng trẻ xoa bụng bầu của mỹ nhân 'Tình dục là chuyện nhỏ'

Ham So Won và ông xã Jin Hua cùng nhau tham gia một sự kiện thời trang hôm cuối tuần. Mang thai đã được 5 tháng, bụng diễn viên "Tình dục là chuyện nhỏ" lớn vượt mặt, tuy vậy cô không béo lên nhiều, thần sắc rất tươi tắn, khỏe khoắn. Ham So Won mang giày đế bệt để đảm bảo an toàn khi đi lại, trong thời gian mang thai.