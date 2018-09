Chồng trẻ của nàng Cỏ 'Vườn sao băng' chưa muốn có con

Ahn Jae Hyun tiết lộ, anh muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống 'vợ chồng son'.

Tham gia chương trình Journey to the West 2 hôm 7/6, nam diễn viên Ahn Jae Hyun chia sẻ với khán giả niềm hạnh phúc khi bắt đầu cuộc sống mới bên người vợ anh yêu thương. Tài tử Vì sao đưa anh đến nói, không giống nhiều ngôi sao khác muốn kiếm thật nhiều tiền, anh chỉ đơn giản muốn có một tổ ấm hạnh phúc: "Tôi nghĩ bạn chỉ cần kiếm đủ tiền để giúp đỡ những người bạn yêu mà thôi. Go Hye Sun cũng nghĩ như thế".

Ahn Jae Hyun và vợ, diễn viên Go Hye Sun. Ảnh: Marie Claire

Mặc dù còn rất trẻ nhưng Ahn Jae Hyun lại rất chín chắn khi nói về cuộc sống gia đình: "Tôi luôn luôn muốn mình là một người cha tuyệt vời. Thay vì trở thành một nghệ sĩ hàng đầu, tôi muốn xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Đương nhiên, bạn cần có một công việc để hiện thực hóa ước mơ đó".

Từng ước ao có con bế bồng, nhưng sau khi kết hôn, quan điểm của Ahn Jae Hyun khác đi đôi chút: "Quan điểm của tôi đã thay đổi. Tôi thực sự muốn trở thành một ông bố tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng muốn là người chồng tuyệt vời nữa. Hiện tại, tôi muốn cùng Go Hye Sun tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong thế giới hai người".

Cặp đôi nổi tiếng gây chú ý khi không tổ chức đám cưới mà đến bệnh viện trao quà từ thiện trong ngày trọng đại.

Người mẫu, diễn viên này cũng chia sẻ: "Kể cả khi có em bé đi nữa, tôi nghĩ mình cũng sẽ nói: Vợ à, anh yêu em trước khi nói Ba yêu con. Không biết mọi người có thay đổi suy nghĩ giống như tôi không, nhưng giờ tôi thực sự hạnh phúc, và không thể diễn tả cảm xúc này bằng lời".

Nguyễn Hương