Chồng Han Ga In lần đầu khoe ảnh con gái

Cô bé Bolt 7 ngày tuổi ngoan ngoãn nằm ngủ say trên người bố.

Chiều 20/4, nam diễn viên Yeon Jung Hoon đăng tải lên SNS cá nhân bức ảnh đầu tiên của mình và con gái mới sinh với tựa đề: "Cha và con". Trong ảnh, anh nhẹ nhàng vỗ lưng bé Bolt. Thiên thần nhỏ của cặp đôi có mái tóc rậm, nằm ngủ say trên người bố. Có thể thấy, tài tử Mask rất hạnh phúc khi được lên chức. Anh cũng giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc bà xã và con gái. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Han Ga In và ngưỡng mộ người đẹp Mặt trăng ôm mặt trời vì có một người chồng hoàn hảo.

Yeon Jung Hoon hạnh phúc chia sẻ bức ảnh anh ôm con gái mới sinh.

Han Ga In kết hôn với Yeon Jung Hoon năm 2005. Họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, phải tới năm 2014, sau 9 năm chung sống, người đẹp mới có tin vui. Đáng tiếc, cô bị sảy thai ngay sau đó vài tuần.

Tháng 11 năm ngoái, Han Ga In thông báo việc cô mang thai lần hai. Sáng 13/4, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện phụ sản ở Gangnam, Seoul sau 11 năm kết hôn. Vợ chồng Han Ga In đặt tên cho thiên thần mới sinh là Bolt với mong muốn cô bé sẽ lớn lên mạnh khỏe và xinh đẹp.

Yeon Jung Hoon, Han Ga In - cặp đôi hạnh phúc của showbiz Hàn Quốc.

Linh Nguyễn