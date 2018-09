Chồng diễn viên 'Gia đình là số 1' gây tai nạn xe hơi làm chết 2 người

Điều khiển ôtô khi đang say rượu, ông Hwang Min mất lái và tông vào xe tải, làm hai diễn viên ngồi trong xe tử nạn.

Tờ Osen đưa tin, đêm 27/8, chồng của diễn viên Park Hae Mi - ông Hwang Min khi điều khiển chiếc xe Chrysler Dodge tại đường Guri-ri, Gyeonggi-si, đã va chạm với một xe tải 25 tấn đỗ ven đường. Cú đâm khiến cho hai người trong xe con (một người 20 tuổi, người còn lại 33 tuổi) thiệt mạng. Ba người khác, bao gồm cả Hwang Min, đều bị thương và được đưa tới viện cấp cứu. Kiểm tra ban đầu cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hwang Min là 0.104%, vượt ngưỡng so với mức cho phép khi tài xế điều khiển xe. Cảnh sát cũng cho biết 4 người ngồi trong xe của ông Hwang đều là diễn viên.

Một nguồn tin cho hay khi vụ tai nạn xảy ra, Park Hae Mi không đi cùng chồng. Cô có buổi biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch. Ngày 28/8, cô có lịch dự họp báo, tuy nhiên đã vắng mặt.

Diễn viên Park Hae Mi.

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 28/8, diễn viên họ Park khóc nghẹn ngào, cô nói: "Hai nghệ sĩ đã qua đời đều là những hậu bối mà tôi rất yêu thương. Tôi không biết phải sống sao nữa. Tôi rất xin lỗi mọi người. Trái tim tôi tan vỡ. Giá mà chết đi được để bù đắp lại những nỗi đau này".

Park Hae Mi là diễn viên, đồng thời là nghệ sĩ của sân khấu kịch và tham dự nhiều vở kịch được yêu thích tại Hàn Quốc như Mamma Mia!, 42nd Street, Really Really Like You... Cô từng được khán giả đặc biệt quan tâm với vai diễn Park Hae Mi trong Gia Đình Là Số 1. Phim gần đây nhất mà cô đóng là Lovers in Bloom của đài KBS1, năm 2017. Cô có hai đời chồng, Hwang Min là người chồng thứ hai, kém cô 8 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phim "Gia đình là số 1" Park Hae Mi trong phim "Gia đình là số 1"

Ảnh: Osen