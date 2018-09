Chồng cũ xin lỗi từng 'bán đứng' Lưu Hiểu Khánh vì tiền

Trong buổi ra mắt, chồng cũ Trần Quốc Quân của nữ diễn viên cũng xuất hiện, trực tiếp xin lỗi cô vì đã xuất bản cuốn sách tiết lộ bí mật cuộc hôn nhân mà không có sự đồng ý của Hiểu Khánh. Hai người từng có 4 năm vợ chồng ngắn ngủi, và khi chia tay nhau, Quốc Quân từng rất đau khổ, uất hận. Ông thừa nhận động cơ ra sách khi đó là vì tiền, nhưng hiện tại hai người đã bỏ qua những sai lầm trong quá khứ để quay trở lại làm bạn bè tốt của nhau. Nữ diễn viên 60 tuổi tâm sự: “Anh ấy từng viết một cuốn sách có tên “Câu chuyện không thể không nói giữa tôi và Lưu Hiểu Khánh”, khiến tôi vô cùng tức giận”. Đạo diễn Quốc Quân đã giải thích lý do xuất bản sách ngay tại buổi lễ: “Một phần là do tôi làm phim thiếu nợ bạn 50 vạn tệ, thế nên sau khi nghe họ khuyên nhủ, liền nảy ra suy nghĩ xuất bản sách, một phần là do khi đó tôi rất hận Hiểu Khánh”.