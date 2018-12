Choi Jin Hyuk tái xuất sau khi khâu 30 mũi vì tai nạn phim trường

Ngôi sao Hàn dự fan meeting tại Nhật Bản, đồng thời cho biết sẽ góp mặt trong buổi họp báo vào cuối tháng này.

Choi Jin Hyuk hôm 12/12 tham dự buổi họp fan First Love tại Osaka, Nhật Bản. Nam diễn viên ra mắt khán giả xứ anh đào với vóc dáng bảnh bao, khỏe khoắn. Đây là lần đầu tiên anh lộ diện kể từ sau tai nạn phim trường The Last Empress hồi tháng 11.

Choi Jin Hyuk tại buổi fan meeting ở Nhật Bản hôm 12/12.

Cuối tháng 11, công ty quản lý của tài tử Choi Jin Hyuk cho biết, nam diễn viên bị thương khi đóng một cảnh hành động của phim The Last Empress, đài SBS. Vết thương dài 7 cm gần mắt khiến Choi Jin Hyuk phải khâu 30 mũi. Lịch làm việc của Choi Jin Hyuk vì thế bị ảnh hưởng đáng kể. Mặc dù vậy, ngôi sao Hàn cho biết vẫn sẽ xuất hiện tại buổi họp báo phim vào 20/12.

Từ đầu 2018, Choi Jin Hyuk liên tục góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và được khán giả quan tâm. Trước The Last Empress, hồi giữa năm, tài tử xuất hiện trong phim Ký ức Lọ Lem của đài MBN, với vai người thừa kế một tập đoàn lớn nhưng mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn khi yêu Joo Gi Beum, một nữ diễn viên đã hết thời. Khi phát sóng hồi tháng 8, phim thu hút 11,8 triệu lượt xem trên trang video trực tuyến của Naver TV, trở thành bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem trực tuyến cao nhất trong lịch sử đài MBN. Choi Jin Huyk và Song Ha Yoon còn được bình chọn là một trong những cặp đôi ấn tượng nhất 2018 trong một cuộc khảo sát của trang tin Joy News 24 tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Ký ức Lọ Lem lên sóng HTV7 lúc 12h30 thứ hai đến thứ bảy từ ngày 14/12.

Choi Jin Hyuk và bạn diễn Song Ha Yoon trong phim "Ký ức Lọ Lem".

Choi Jin Hyuk là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, anh được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình như Những người thừa kế, Gu Family Book, Emergency Couple...

Ảnh: News