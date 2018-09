Chồng cũ của Selina say mèm, 'cuồng nhiệt' với bạn gái trên taxi

Trương Thừa Trung ôm ấp cô gái trẻ và có những cử chỉ nhạy cảm, khiến người lái xe đỏ mặt.

Chồng cũ của Selina, Trương Thừa Trung. Ảnh: Sina

Báo chí Đài Loan đưa tin, Trương Thừa Trung - chồng cũ của Selina đang hẹn hò một cô gái rất xinh đẹp. Tối 7/12, sau khi uống rượu say mèm, hai người gọi một chiếc taxi để về nhà. Trên xe, Thừa Trung do say xỉn nên có những lời rất nhạy cảm, nóng bỏng dành cho bạn gái. Thậm chí, cả hai không ngừng quấn lấy nhau ở ghế sau. Theo lời người taxi thuật lại, Thừa Trung "rủ rê" cô gái: Chúng ta sẽ ngủ với nhau trên sàn, anh rất muốn "XXX" với em. Trong khi đó, chân dài ngồi cười khúc khích.

Trương Thừa Trung từng một thời ở bên Selina và động viên cô rất nhiều khi cô trải qua tai nạn thương tâm, khiến cơ thể bỏng nặng. Cặp đôi kết hôn từ năm 2011, sau đó chính thức ký vào đơn ly hôn hồi tháng 4/2016 vừa qua. Nói về lý do chia tay, Selina từng cho biết hai vợ chồng có những bất đồng trong quan điểm sống, hơn nữa cô không thể mang lại hạnh phúc như chồng trông đợi do bệnh tật.

Trương Thừa Trung và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau trên phố hồi tháng 6. Ảnh: News

Vợ chồng Selina thời còn mặn nồng. Ảnh: Sina

Ngay sau khi chia tay, trong khi Selina tập trung phát triển sự nghiệp, chồng cô đã có người tình mới. Paparazzi nhiều lần ghi lại cảnh Thừa Trung dắt tay một người mẫu xinh đẹp trên phố, cả hai rất hạnh phúc bên nhau. Nói về việc chồng cũ có bạn gái, thành viên S.H.E chia sẻ cô mong anh tìm thấy tình yêu đích thực - điều mà cô không thể dành cho anh trong suốt những tháng năm chung sống.

Nguyễn Hương