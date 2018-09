Chia tay bồ trẻ, Châu Hải My ra sức làm đẹp níu tuổi tác

Châu Hải My vừa chia tay bạn trai kém 12 tuổi sau nhiều năm gắn bó. Nguyên nhân của mối quan hệ rạn nứt được cô chia sẻ là do "chưa sẵn sàng với hôn nhân". Từ khi dứt tình, Hải My tích cực dự sự kiện và thường xuyên ăn mặc rực rỡ, tươi trẻ.