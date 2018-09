Châu Tấn bỏ phim vì sợ mang tiếng cướp chồng 

Để tránh những điều tiếng, dị nghị, người đẹp 'Họa bì' quyết định từ chối lời mời của nhà sản xuất Đằng Hoa Đào.

Xung quanh tin đồn Châu Tấn sẽ sánh vai Tạ Đình Phong trong phim mới All My Life, đại diện của nữ diễn viên này đã lên tiếng bác bỏ. Theo một nguồn tin, Châu Tấn quyết định từ chối lời mời của nhà sản xuất Đằng Hoa Đào vì e ngại điều tiếng của dư luận về việc cô bí mật hẹn hò Tạ Đình Phong, khiến cho Chương Bá Chi không còn cơ hội nào níu kéo chồng quay về tổ ấm. Trước quyết định của Châu Tấn, nhà sản xuất họ Đằng đã mời Cao Viên Viên vào vai chính để đóng cặp với Tạ Đình Phong.

Châu Tấn từ chối phim mới vì ngại điều tiếng liên quan đến Tạ Đình Phong.

Một tờ báo Hong Kong đưa tin, Châu Tấn ban đầu đã đồng ý đóng All my life, nhưng đó là thời điểm tin đồn tình ái giữa cô và Tạ Đình Phong chưa rộ lên trong làng giải trí. Trong khi đó, tài tử họ Tạ quyết định chọn bộ phim này bởi đã lâu anh không sờ đến những kịch bản lãng mạn. Lần cuối cùng anh đóng thể loại này là hơn 10 năm trước, và đó là Master Q 2001 đóng cùng vợ cũ Trương Bá Chi. Sau khi cả hai ly dị, mặc dù nhận được nhiều lời mời, nhưng Tạ Đình Phong đều từ chối. Chỉ đến khi đọc kịch bản All my life, anh mới hứng thú nhận lời. Bộ phim không chỉ là câu chuyện tình ngọt ngào, mà còn có nhiều "thử thách" với Tạ Đình Phong ở các cảnh yêu đương, chăn gối. Dự kiến, tác phẩm bắt đầu được quay vào tháng 10 tới.

Cũng theo một nguồn tin khác, Châu Tấn từ chối bộ phim All my life vì Tạ Đình Phong không phải là lý do duy nhất. Cô vừa được mời đóng một vai trong Cao lương đỏ phiên bản truyền hình, với mức cát-xê lên đến 1 triệu NDT cho mỗi tập. Với bộ phim độ dài 50 tập, cô dự kiến sẽ bỏ túi khoảng 50 triệu NDT, một con số cao hơn nhiều so với khoảng 6 triệu NDT trong phim điện ảnh.

Nguyễn Hương