Châu Kiệt Luân đã lâu không ngủ chung với vợ

Nam ca sĩ Đài Loan cho biết, từ khi con gái ra đời, anh rất ít ngủ chung với bà xã.

Sáng nay, Châu Kiệt Luân xuất hiện trong một buổi họp báo tại Đài Bắc, Đài Loan. Khi được phóng viên hỏi về việc có phải đã lâu không ngủ cùng vợ, anh trả lời: "Đúng vậy, từ khi con gái ra đời, vợ chồng tôi không ngủ chung. Tôi thường ngủ quên trên bàn khi đang chơi game". Châu Kiệt Luân nổi tiếng là người mê game, thậm chí có thể chơi thâu đêm.

Châu Kiệt Luân tại sự kiện sáng nay.

Tại sự kiện, nam ca sĩ kể, nửa đêm khi con gái Hathaway tỉnh dậy, anh sẽ cho bé uống sữa. Jay Chou tự hào vì tốc độ pha sữa của mình "rất nhanh và chuẩn xác". Ngoài ra, Châu Kiệt Luân còn tâm sự với phóng viên: "Vợ chồng tôi chưa có ý định sinh con thứ hai, vì nuôi một đứa thật sự đã rất mệt rồi". Hiện nam ca sĩ rất bận rộn với các dự án âm nhạc và chuẩn bị cho việc công chiếu bộ phim Now you see me 2.

Gia đình ba người hạnh phúc của Châu Kiệt Luân - Côn Lăng.

Châu Kiệt Luân - Côn Lăng đăng ký kết hôn năm 2014 và tổ chức đám cưới ở Anh hồi đầu năm 2015. Cặp đôi đã hẹn hò 4 năm trước khi đi đến hôn nhân. Họ chào đón con gái Hathaway vào tháng 7/2015. Vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng rất tình cảm khi thường xuyên sóng đôi trong các sự kiện và dành cho nhau những lời yêu thương trên trang cá nhân.

Linh Nguyễn