Châu Hải My tuổi 52 vẫn chịu khó mặc hở bạo

Châu Hải My tâm sự, mỗi giai đoạn của cuộc sống đem đến những trải nghiệm thú vị khác nhau, bản thân cô tôn trọng vòng quay của tự nhiên, tận hưởng trọn vẹn những phút tự do, thư thái trong hiện tại. Châu Hải My hiện vẫn chưa lập gia đình.