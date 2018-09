Châu Hải My: 'Tình yêu là quan trọng nhất'

Ngôi sao nổi tiếng Hong Kong những năm 90 cho rằng, tờ giấy hôn thú không quan trọng bằng chuyện cả hai hạnh phúc khi sống chung.

Châu Hải My từng là một trong những ngôi sao lớn của làng giải trí Hong Kong những năm 90, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Nghĩa bất dung tình, Kim sanh vô hối, Đại náo quảng xương long... Nhiều năm qua, tên tuổi Hải My đã phai mờ vì sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân khác, tuy nhiên quan điểm sống của cô về sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm vẫn rất lạc quan và tươi mới.

Ngoại tứ tuần, Châu Hải My vẫn rất đẹp và sexy.

Khởi nghiệp năm 1985 với cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, và dù sau đó không giành được ngôi vị cao nhất, Hải My cũng đã có cơ hội bước chân vào làng giải trí. Nữ diễn viên này tiết lộ, ngay từ khi tham gia cuộc thi cô không mơ mộng về việc sẽ trở thành Hoa hậu, và vì thế, dù kết quả không viên mãn cũng không thất vọng: "Khi tôi không giành chiến thắng, mẹ nói với tôi rằng bà không muốn tôi dấn thân vào làng giải trí, bà muốn con gái tiếp tục học. Tuy nhiên, tôi thuyết phục mẹ hãy cho tôi một cơ hội, vì thực sự tôi muốn thử sức. Khi ấy, tôi đã hứa rằng hai năm, nếu không có kết quả, tôi sẽ tự động rút lui. Ai mà ngờ được, sau một năm tôi đã được đóng vai chính".

Sự nghiệp phát triển rực rỡ trong những năm 90, nhưng trong chuyện tình cảm, Hải My không phải là một người may mắn. Cô từng kết hôn, sau đó chia tay tài tử Lữ Lương Vỹ. Sau nhiều lần yêu đương dang dở, hiện cô rời Hong Kong tới Bắc Kinh sống cùng bạn trai. Nữ diễn viên nổi tiếng một thời giờ gần như vắng bóng trong làng giải trí, mỗi năm cô chỉ đóng một phim để thỏa cơn khát diễn xuất.

Tạo hình của Hải My trong bộ phim mới "Võ Tắc Thiên".

Hải My tâm sự, cô luôn tin rằng tình yêu đích thực là quan trọng nhất, và đó là lý do khiến cô bỏ ngoài tai những lời khuyên của cha mẹ, bạn bè để rời Hong Kong tới Bắc Kinh sống. Nữ diễn viên này đã gặp không ít khó khăn: ban đầu là ngôn ngữ giao tiếp, nhưng cô đã cố gắng học để có thể cải thiện vốn từ của mình. Dù đắm đuối trong tình yêu, nhưng Hải My nói cô không muốn kết hôn một lần nữa: "Tôi không tin vào hôn nhân, bạn trai tôi cũng không bao giờ nói về điều đó. Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ này không hướng tới hôn nhân. Thành thực mà nói, tôi chẳng có cảm xúc gì với chuyện cưới xin. Điều quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau là họ hạnh phúc. Không lẽ một tờ giấy hôn thú có thể làm nên sự khác biệt trong việc cặp đôi có hạnh phúc hay không? Hôn nhân là thứ yếu, chính sự tin cậy, yêu thương có giá trị hơn bất cứ tờ giấy hôn thú nào".

