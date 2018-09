Châu Hải My được khen trẻ đẹp dù mặt mộc, mặc pijama ra phố

Châu Hải My mặc pijama, để mặt mộc khi xuất hiện tại một cửa hàng ở khu Causeway Bay, Hong Kong để shopping với bạn bè. Ngoại ngũ tuần, Hải My vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, da dẻ mịn màng, cô được tờ QQ nhận xét là "trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 52".