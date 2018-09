Chân Tử Đan theo phim võ thuật vì thần tượng Lý Tiểu Long

Xuất thân là con nhà võ nhưng con đường sự nghiệp của nam diễn viên cũng nhiều trắc trở.

Chân Tử Đan may mắn sinh ra trong một gia đình gia giáo có truyền thống võ học. Mẹ của anh là Mạch Bảo Thiền là một cao thủ Thái Cực Quyền, võ sư nổi tiếng thế giới, đồng thời là người sáng lập ra Viện Nghiên cứu Võ thuật Trung Quốc. Thừa hưởng tư chất của mẹ, Châu Tử Đan am tường võ thuật từ nhỏ. Anh là đệ tử của nhiều phái võ khác nhau như Thái Cực Đạo, Wushu... Là con nhà nòi, việc Tử Đan say mê võ thuật không phải điều đáng ngạc nhiên, tuy nhiên lý do khiến anh quyết định dấn thân vào con đường điện ảnh lại bắt nguồn từ lòng hâm mộ với ngôi sao Lý Tiểu Long.

Vì say mê phim võ thuật, năm 17 tuổi, Chân Tử Đan từng bỏ nhà đến Hong Kong để tìm kiếm cơ hội đóng phim như thần tượng. Dẫu vậy, kể cả khi sở hữu tài năng võ thuật xuất chúng hay niềm đam mê điện ảnh mãnh liệt, thì con đường thành sao của tài tử họ Chân chưa bao giờ dễ dàng. Trở ngại đầu tiên đến từ ngoại hình của anh.

Lý Tiểu Long là thần tượng mà Chân Tử Đan muốn hướng tới.

Trong hằng hà vô số những nam thần đẹp trai lung linh của màn ảnh Hoa ngữ, Chân Tử Đan có thể được coi là một trường hợp khá đặc biệt. Xét điều kiện ngoại hình, Chân Tử Đan không có nhiều ưu thế. Với cặp mắt hí, dáng người thấp nhỏ, hàm răng hơi hô, Chân Tử Đan thủa khởi nghiệp gặp không ít khó khăn. Thời chưa thành danh, anh thường chỉ được xuất hiện trong vai phụ, hoặc đóng thế những diễn viên võ thuật khác. Bước sang thập niên 90, Chân Tử Đan thậm chí phải đi chỉnh sửa hàm răng của mình để có cơ hội nhiều hơn trong nghề.

Tuy vậy, dù ngoại hình không chuẩn soái, nhưng bằng khí chất phi phàm và ý chí kiên định, Chân Tử Đan từng bước có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Đổi hướng sang những vai phản diện, Tử Đan gây được những ấn tượng đầu tiên với truyền thông nhờ vai thái giám gian tà trong Tân Long Môn khách sạn và đại thần thâm độc Nạp Lan Nguyên Thuật trong Hoàng Phi Hồng. Năm 2008, Tử Đan được mời tham gia siêu phẩm võ thuật Diệp Vấn 1. Đây được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, một bước nâng anh ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Tạp chí thể thao Mooskas từng ca ngợi: “Lý Tiểu Long thuộc nhóm diễn viên chuyên dùng các thế võ hiện đại, Lý Liên Kiệt thuộc nhóm chuyên dùng võ thuật truyền thống Trung Hoa. Còn Chân Tử Đan thì thuộc nhóm của riêng anh, sử dụng võ thuật chân thực không khoa trương nhưng vô cùng độc đáo và đẹp mắt”.

Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn".

Tử Đan còn gây được ấn tượng với hai phần tiếp theo của Diệp Vấn và đây được coi là vai diễn để đời của ngôi sao võ thuật này. Với Diệp Vấn 3, Tử Đan còn trở thành hình tượng soái ca mới được các chị em ca ngợi, người chồng đáng mơ ước của phái nữ.

Thuỷ Tiên