Chân dài sexy lọt mắt xanh 'ông trùm phim 18+' Hong Kong

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ mỹ nhân mới trong bộ phim 'người lớn' sắp khởi quay của mình.

Tiếp nối thành công của phim 18+ The Gigolo, đạo diễn chuyên dòng phim "người lớn" của Hong Kong, Vương Tinh mới đây cho biết sẽ sản xuất tiếp phần hai của tác phẩm, với sự góp mặt của dàn mỹ nhân Văn Khải Linh, Đường Tử Huệ, Chung Thải Hy..., các cảnh quay thậm chí nóng bỏng hơn cả phần một. Nếu như ở phần đầu, diễn viên Viên Gia Mẫn gây sốc với những cảnh trần trụi, thì ở phần 2, Vương Tinh cho biết sẽ xuất hiện một bóng hồng mới, có phần táo bạo hơn cả Gia Mẫn, đó là chân dài Lâm Lợi Nhàn.

Hà Hạo Văn bên các mỹ nhân của "The Gigolo 2", Lâm Lợi Nhàn đứng thứ 2 từ phải sang.

"Vũ khí bí mật" của đạo diễn Vương Tinh ở phần 2 này của The Gigolo là Lâm Lợi Nhàn, cô vừa gia nhập công ty và rất được quan tâm. "Ông trùm phim 18+" Hong Kong nói ông bị thu hút bởi vẻ sexy của Lợi Nhàn ngay từ khi nhìn thấy cô trên tạp chí và mau chóng ký hợp đồng với cô 2 tháng trước. Lợi Nhàn sẽ đóng nữ chính trong phần 2 của phim The Gigolo. Trước đó, Lợi Nhàn đã đóng một vai phụ trong phim From Vegas to Macau 3.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Lâm Lợi Nhàn cho biết cô rất ngạc nhiên khi đạo diễn Vương Tinh có lời mời cô, và cô hoàn toàn tự tin với những cảnh nóng trên màn ảnh, cũng không ngại bị so sánh với sự táo bạo của đàn chị Viên Gia Mẫn ở phần 1 của phim.

Lâm Lợi Nhàn sẽ có những cảnh quay rất "nóng" trong phim mới. Cô đang là diễn viên, người mẫu và có hình thể rất khêu gợi.

Bạn diễn nam của Lợi Nhàn trong phim mới cũng hết lời khen ngợi đồng nghiệp mới, anh khen cô sexy, trẻ trung, thể hình vô cung quyến rũ: "Cô ấy rất tươi trẻ, chúng tôi cộng tác rất tốt đẹp".

Nguyễn Hương