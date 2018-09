Chae Rim bác tin đồn mặt sưng vì ‘dao kéo’

Ngôi sao xứ Hàn được cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ để ‘tút tát’ nhan sắc, trước khi tái xuất làng giải trí.

Chae Rim góp mặt trong chương trình Stars Falling in Love with Travel của đài KBS hôm 29/8 và thu hút sự chú ý của khán giả, bởi đã hơn hai năm nay, cô vắng bóng trong các hoạt động của làng giải trí. Sự xuất hiện của Chae Rim cũng gây nên không ít tranh cãi, bởi so với thời gian trước, gương mặt của cô có phần thay đổi, thậm chí rất thiếu tự nhiên. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp Tình yêu trong sáng đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để tút tát lại nhan sắc, nhưng hiệu quả không được như mong muốn.

Gương mặt Chae Rim được cho là thiếu tự nhiên.

Trước những tranh cãi của khán giả, ngày 1/9, Sidus HQ- đại diện của Chae Rim đã lên tiếng bác bỏ. Phía này cho biết, những tin đồn là vô căn cứ: “Chúng tôi thấy rất nhiều những thông tin nói rằng Chae Rim phẫu thuật thẩm mỹ lan tràn trên mạng, nhưng xin khẳng định rằng cô ấy không hề “đụng dao kéo” vào mặt. Chương trình này thực tế được quay vào cuối năm ngoái và đã được phát tại nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc, và giờ mới lên sóng tại Hàn Quốc. Tin đồn cô ấy mới đi phẫu thuật do đó không có thực”.

Bất chấp những phản hồi của Sidus HQ, nhiều khán giả cho rằng Chae Rim chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ, bởi gương mặt cô trông cứng nhắc và rất thiếu tự nhiên. Đặc biệt, mí mắt cô trông khác hẳn so với khi đóng phim Tình yêu trong sáng nhiều năm trước.

Chae Rim một thời tươi trẻ và xinh xắn.

Sau một thời gian vắng bóng, Chae Rim hiện bận rộn quảng bá cho bộ phim Trung Quốc mới The Lee Family, đồng thời đang tìm kiếm các dự án tại Trung Quốc. Cô dường như chưa có kế hoạch quay trở lại màn ảnh nhỏ quê nhà. Bộ phim gần đây nhất mà người đẹp tham gia trong nước là Oh My Lady phát sóng năm 2010.

Nguyễn Hương