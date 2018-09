Cha Seung Won bị kiện vì 'nuôi con hộ' suốt 25 năm

Tài tử phim 'Tình yêu tuyệt vời nhất' thừa nhận cậu con trai mà anh nuôi dưỡng nhiều năm qua không phải con đẻ.

Nam diễn viên Cha Seung Won, gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn mới đây đã gây bất ngờ cho công chúng khi xác nhận, cậu con trai 25 tuổi mà anh nuôi dưỡng từ nhỏ - Cha No Ah, không phải là con ruột của anh như mọi người vẫn nghĩ. Diễn viên phim Greatest Love đã buộc phải thừa nhận điều này sau khi một người đàn ông đâm đơn ra tòa, kiện Cha Seung Won và khẳng định, mình mới là cha đẻ của No Ah.

Nam diễn viên nổi tiếng Cha Seung Woo.

Trước đó, kênh Channel A đưa tin, một người đàn ông tự xưng là cha đẻ của con trai Cha Seung Won - Cha No Ah đã đến tòa án trung tâm quận Seoul để nộp đơn kiện. Theo người này, đứa con là kết quả của cuộc hôn nhân giữa anh ta và mẹ No Ah, nhưng sau khi hai người chia tay, mẹ No Ah đi bước nữa với Cha Seung Won, và tài tử họ Cha đã trở thành cha của cậu bé No Ah. Nhiều năm qua, Seung Won giữ kín điều này, anh luôn gọi No Ah là con trai, thậm chí từng lên tiếng xin lỗi công chúng vì việc dạy con không nghiêm, khi No Ah vướng vào vụ cưỡng dâm năm ngoái.

Hiện tại, người đàn ông đâm đơn ra tòa kiện Cha Seung Won và vợ cũ vì đã "gây tổn thương đến lòng tự trọng của cha đẻ", đồng thời đòi bồi thường 100 triệu won (khoảng 100.000 USD). Theo nguyên đơn, việc nhiều năm nay Cha Seung Won giấu kín chuyện anh chỉ là cha dượng của No Ah là một sự lừa đảo, xúc phạm danh dự của "người cha đích thực".

Cha No Ah, con trai lớn của Cha Seung Woo. Cậu bé được cho là không phải con đẻ của tài tử này.

Cha Seung Won kết hôn trước khi gia nhập làng giải trí, và không như nhiều nghệ sĩ khác giấu giếm đời tư, anh công khai hoàn toàn việc mình đã lập gia đình. Nam diễn viên Greatest Love lấy vợ khi mới 18 tuổi, vợ anh hơn chồng 3 tuổi. Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Cha Seung Woo được nhiều người ngưỡng mộ khi có một tổ ấm hạnh phúc với vợ và hai con, một gái, một trai.

Trước thông tin gây ồn ào, công ty quản lý của Cha Seung Won là YG Entertainment chiều nay 6/10 đã lên tiếng giải thích rõ ràng. Phía này cho biết, 22 năm trước, Cha Seung Won kết hôn với vợ khi cô đã có một cậu con trai 3 tuổi, đồng thời nhấn mạnh: "Cha Seung Won đã yêu thương và nuôi dưỡng cậu bé bằng cả trái tim, anh ấy không bao giờ tiếc vì lựa chọn của mình". YG cho biết, vụ kiện trên không chỉ gây ảnh hưởng đến gia đình nam diễn viên này, mà còn khiến các thành viên thực sự tổn thương, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt lên tất cả.

Gia đình hạnh phúc của Cha Seung Won.

Nguyễn Hương