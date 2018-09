Cặp đôi 'Vì sao đưa anh tới' kiếm bộn giải ở Baeksang

Hạng mục Phim điện ảnh Giải Daesang: Song Kang Ho Phim xuất sắc: "The Attorney" Đạo diễn xuất sắc: Bong Joon Ho với "Snowpiercer" Nam diễn viên chính xuất sắc: Seol Kyung Gu với "Wish" Nữ chính xuất sắc: Shim Eun Kyung với "Ngoại già tuổi đôi mươi" Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lee Jung Jae với "Thuật coi tướng" Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jin Kyung với "Cold Eyes" Nam diễn viên mới xuất sắc: Kim Soo Hyun với "Ẩn thân" Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kim Hyung Gi với "Elegant Lies" Nữ diễn viên được yêu thích: Yuri với "No Breathing" Nam diễn viên được yêu thích: Kim Soo Hyun với "Ẩn thân" Hạng mục Phim truyền hình Giải Daesang: Jeon Ji Hyun Phim xuất sắc: "Good doctor" Đạo diễn xuất sắc: Ahn Pan Seok với "Secret Love Affair" Nam diễn viên chính xuất sắc: Cho Jae Hyun Nữ diễn viên chính xuất sắc: Lee Bo Young với "I Hear Your Voice" Nam diễn viên mới xuất sắc: Jung Woo với "Reply 1994" Nữ diễn viên mới xuất sắc: Baek Jin Hee với "Hoàng Hậu Ki" Kịch bản xuất sắc: Jung Sung Joo với "Secret Love Affair" Nam diễn viên được yêu thích nhất: Kim Soo Hyun với "Vì sao đưa anh tới" Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Park Shin Hye với "Những người thừa kế".