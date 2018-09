Can Lộ Lộ bị cưỡng hôn trên sân khấu

Can Lộ Lộ biểu diễn tại đêm nhạc ở Vu Hồ, An Huy, cô mặc bộ đầm xẻ táo bạo và khoe trọn vòng một nảy nở, thân hình gợi cảm. Với "vũ khí" hình thể quyến rũ, Can Lộ Lộ luôn gây sức hút mỗi nơi cô đến. Trước giờ Lộ Lộ biểu diễn, mẹ cô lên sân khấu để cảm ơn khán giả đã quan tâm đến con mình. Lộ Lộ biểu diễn ba bài hát và không ngừng giao lưu với khán giả.