Căn hộ sang trọng nhìn ra công viên của Song Hye Kyo ở Mỹ

Mỹ nhân Hàn là một trong những nghệ sĩ kinh doanh bất động sản thành công.

Một vài hình ảnh về căn hộ cao cấp nhìn ra công viên trung tâm của Song Hye Kyo tại Mỹ.

Chương trình The List 2016 của đài tvN mới đây đưa ra bảng thống kê những nghệ sĩ thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở nước ngoài. Song Hye Kyo đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách này. Cô hiện sở hữu nhiều điền sản giá trị, trong đó có một căn hộ chung cư cao cấp ở New York, Mỹ. Theo tvN, Song Hye Kyo mua căn hộ này 8 năm trước, và hiện tại, giá trị của nó tăng lên khoảng 1 tỷ won (867.050 USD) so với thời điểm mỹ nhân Hậu duệ mặt trời bỏ tiền ra mua. Hiện tại, Song Hye Kyo cho thuê căn hộ này với giá 7,7 triệu won mỗi tháng (khoảng gần 7.000 USD). Cô trở thành chủ nhân của căn hộ vào năm 2009, sau khi sang Mỹ đóng phim Fetish.

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản nước ngoài, Song Hye Kyo còn đứng tên nhiều căn hộ, biệt thự trong nước. Đầu năm, cô vừa mua ngôi nhà mới thuộc tổ hợp Hyundai Residential, ở khu Samseongdong, Seoul, với giá khoảng 9 tỷ won (7,5 triệu USD). Mỹ nhân Hàn đang sống tại căn hộ mà cô mua lại của vợ chồng diễn viên Cha In Pyo.

Diễn viên Song Hye Kyo. Ảnh: News

Song Hye Kyo là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn. Cô là một trong những nghệ sĩ giữ hình tượng và nói không với scandal. Theo một số nguồn tin, cát-xê hiện tại của cô cho mỗi tập phim truyền hình vào khoảng 41.000 USD (gần 1 tỷ đồng).

Nguyễn Hương