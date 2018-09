Ca sĩ thần tượng Trung Quốc bị bỏng nặng tại quán cafe

Giọng ca 23 tuổi Đường An Kỳ của nhóm SNH48 hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ca sĩ Đường An Kỳ.

Theo Sina, tối 1/3, Đường An Kỳ và một người bạn tới quán cafe nhỏ ở Thượng Hải. Hai người bất ngờ xảy ra cãi vã và An Kỳ đưa bật lửa lên dọa bạn. Tuy nhiên không may, ngọn lửa bốc vào quần áo cô đang mặc và cháy lan ra xung quanh vì nữ ca sĩ đứng ở gần nhiều đồ dễ bắt lửa.

Nữ ca sĩ và một góc quán cafe bốc cháy ngùn ngụt.

Các nhân chứng kể, An Kỳ đã bị bốc cháy gần 1 phút vì trong quán không có bình cứu hỏa. Khi ngọn lửa được dập tắt, nữ ca sĩ đã bị bỏng hết người, mặt sưng húp. Trên đường đi cấp cứu, cô vẫn tỉnh táo và cố gượng hỏi nhân viên y tế "Mặt tôi có bị biến dạng không?" khiến mọi người hết sức thương xót.

An Kỳ được đưa vào bệnh viện ở Thượng Hải cấp cứu và hiện vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định cô bị bỏng 80%. Nữ ca sĩ mất rất nhiều máu nên người thân của cô đã kêu gọi mọi người đến hiến máu. Chiều 2/3, bạn bè và các nhân viên trong công ty quản lý đã tới bệnh viện tình nguyện truyền máu cho cô.

Các nhân viên đến hiến máu cho An Kỳ.

Đường An Duy sinh năm 1992 tại Hồ Bắc. Cô là một trong 112 thành viên của nhóm nhạc nữ quy mô lớn SNH48. Nhóm nhạc thần tượng này hiện hoạt động khá thành công tại Trung Quốc.

