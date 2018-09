Ca sĩ nhóm SNSD sốc nặng vì bị đám đông xô đẩy, chạm ngực ở Indonesia

Bị đẩy ngã và va đầu vào camera, thành viên Taeyeon cho biết cô vô cùng hoảng loạn.

Gần đây, khi tới Jakarta, Indonesia tham gia một hoạt động, thành viên Taeyeon của SNSD đã gặp phải một sự cố. Đám đông người hâm mộ do quá khích đã lấn qua hàng bảo vệ để tiếp cận thần tượng, dẫn đến cảnh tượng nhốn nháo. Một người chứng kiến tại sân bay cho biết Tayeon không chỉ bị đám đông xô đẩy, cô còn bị đập đầu vào một chiếc camera lớn và ngã dúi dụi.

Taeyeon ở Jakarta, nơi cô gặp sự cố tại sân bay. Ảnh: News

Sau sự việc xảy ra, Taeyeon chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã trải qua những giây phút hãi hùng: "Đó là một tình huống nguy hiểm ở sân bay Jakarta, chân tay tôi bủn rủn khi bị đám đông bủa vây. Tôi ngã xuống sàn và run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi. Những nhân viên an ninh đã cố gắng giúp đỡ bằng cách nâng bổng tôi lên vì nghĩ rằng tôi bị nguy hiểm, nhưng việc này khiến tôi hoảng hốt và sợ hãi. Những động chạm liên tục vào cơ thể từ mọi phía khiến tôi căng thẳng, và dù đó có thể là sự không chủ tâm, tôi thấy rõ ràng rằng ai đó đang động vào những bộ phận nhạy cảm như ngực, mông... Tâm trí tôi căng như dây đàn khi tôi nghĩ rằng có những người đã bị thương. Đó là lý do khiến tôi không thể nào thoải mái khi ở Jakarta. Rất xin lỗi fan vì họ đã chờ đợi tôi, nhưng xin hãy giữ mọi thứ trong trật tự, chúng ta sẽ không bị thương. Giờ đây, tôi sẽ cố gắng để nghĩ rằng việc xảy ra chỉ vì họ quan tâm, yêu thương tôi. Mong mọi người bình an".

Taeyeon ngã dúi dụi và được quản lý ôm chặt sau khi bị đám đông bao vây.

Trả lời báo chí ngày 17/8, công ty quản lý của ca sĩ này cho biết: "Taeyeon đã đã rất sốc sau tình huống tại sân bay ở Indonesia, nhưng giờ thì cô ấy đã ổn rồi. Cô ấy cũng lo lắng cho những fan ở đó, không biết họ có ổn không. Chúng tôi đã nhận được lời xin lỗi từ đơn vị tổ chức sự kiện, sau đó họ cũng đã nỗ lực để tăng cường an ninh trong thời điểm sự kiện diễn ra".