Ca sĩ Đài công khai ảnh mặt sửa sưng húp

Lam Tâm My chia sẻ những bức hình cô mặt mũi sưng vù vì 'đụng dao kéo' và tiết lộ cô đã chi 5.000 USD cho lần nâng cấp này.

Lam Tâm My chia sẻ bức ảnh cô sửa mặt.

Nữ ca sĩ 49 tuổi người Đài Loan Lam Tâm My mới đây chia sẻ bức ảnh khuôn mặt sưng phồng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ để làm mới dung nhan. Tâm My cho biết, cô đã lên kế hoạch trước đó khoảng một năm, sau đó bỏ ra khoảng 29.000 yuan (gần 5.000 USD) cho việc "tút tát" dung nhan. Ca sĩ gạo cội bày tỏ hy vọng sau cuộc phẫu thuật này, khuôn mặt cô sẽ đẹp hơn. Trước đó, Lam Tâm My từng sửa mũi, cằm. Chia sẻ về trải nghiệm này, cô ca sĩ cho biết cô rất khó chịu khi gạc, băng quấn quanh mặt, và dù kết quả "chỉnh sửa" rất đáng để hài lòng, điều khiến cô khiếp sợ nhất là không được để nước dính vào các vết thương trong khoảng một tháng.

Lam Tâm My sinh năm 1965 và là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Đài Loan. Bất chấp tuổi tác, cô luôn tạo dấu ấn cho khán giả bởi phong cách trẻ trung, sexy quên tuổi.

Lam Tâm My được biết đến với phong cách ăn mặc gây sốc.

Nguyễn Hương