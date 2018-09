'Búp bê xứ Hàn' xinh xắn từ thời thơ ấu

Kim So Hyun, diễn viên "Mặt trăng ôm mặt trời", "I Miss You", "I Hear Your Voice" khiến không ít người thích thú khi đăng tải một số bức ảnh cô còn là một bé gái trên trang cá nhân. Với khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, Kim So Hyun cho thấy ngày nhỏ cô đã rất xinh xắn.