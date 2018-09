'Bom sex' tái xuất sau 20 năm yêu không danh phận

Ngôi sao Hong Kong Diệp Tử My được cho là sẽ trở lại với làng giải trí sau nhiều năm ở ẩn.

Diệp Tử My, ngôi sao làng giải trí Hong Kong những năm thập niên 90 với thân hình bốc lửa, đặc biệt là bộ ngực size 36F và vòng eo 55,8 cm. Ảnh: News

Biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hong Kong những năm thập niên 90, diễn viên Diệp Tử My được cho là sắp sửa trở lại làng giải trí sau hơn 20 năm "ở ẩn". Bộ phim cuối cùng mà Tử My đóng là Underground Judgement vào năm 1994, và trước đó, cô từng là "quả bom sex" với hàng loạt phim như Nhục Bồ Đoàn - Thâu tình bảo giám, Sex and Zen, Erotic Ghost Story... Dù tên tuổi nổi đình đám nhưng năm 1995, Tử My bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống với người tình - một bác sĩ có tiếng. 21 năm qua, cô gần như "mất tích" trong giới nghệ sĩ, cho đến khi tin đồn về sự tái xuất của cô gây ồn ào những ngày gần đây.

Theo một nguồn tin, Tử My sống với bác sĩ Lữ Tích Chiêu hơn 23 năm nhưng không danh phận, con cái, cuộc sống dần trở nên buồn tẻ. Mối quan hệ được cho là bắt đầu rạn nứt trong khoảng thời gian gần đây, thậm chí cả tháng hai người mới ăn tối với nhau một vài lần. Tờ ON đưa tin, chán nản và nhớ nghề, Tử My thời gian này tập luyện tối ngày để lấy lại hình thể nóng bỏng, chuẩn bị cho việc tái xuất.

Diệp Tử My nóng bỏng của một thời...

... và Tử My ở hiện tại, khó có thể hình dung ra thời gian đã khiến cô thay đổi nhiều đến vậy.

Trước thông tin tình yêu với bác sĩ họ Lữ đã tan vỡ, Tử My trả lời phỏng vấn đã úp mở: "Trong quá khứ tôi từng đã rất mong mỏi một đám cưới, nhưng vấn đề này đã kéo dài quá nhiều năm. Giờ tôi cảm thấy có một chút buồn tẻ khi thường xuyên gắn mình với anh ấy, tốt nhất là cho nhau thời gian, không gian riêng, như vậy tốt hơn". Xung quanh thông tin đang tập luyện ráo riết để tái xuất, Tử My nói: "Tôi chẳng có sự chuẩn bị nào, nhưng về cơ bản là luôn dõi theo thế giới giải trí. Thời đại này có biết bao cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng, cạnh tranh sẽ rất khốc liệt".

Tử My và bác sĩ họ Lữ.

Nguyễn Hương