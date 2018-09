Bồ trẻ tậu xe sang đưa đón Dương Di

La Trọng Khiêm tậu xe thể thao Mercedes Benz CLA45 giá hơn 1 triệu HKD.

Hẹn hò đã 2 năm, Dương Di và La Trọng Khiêm đã công khai sống chung. Dù cặp đôi không thừa nhận điều này với báo chí, bạn bè trong giới ai cũng biết rõ. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, ngay cả khi ra ngoài mua sắm với bồ trẻ, Dương Di cũng đeo khẩu trang, đội mũ "che chắn" kín mít.

Dương Di bị bắt gặp trên xe của La Trọng Khiêm.

Gần đây, La Trọng Khiêm bỏ 1 triệu HKD đầu tư mua chiếc Mercedes Benz CLA45. Hôm 14/11, paparazzi chộp được cảnh Trọng Khiêm lái xe mới đến một cửa hàng tạp hóa, ngồi đằng sau là Dương Di. Để tránh sự chú ý của báo chí, cặp đôi ăn mặc đơn giản, đội mũ lưỡi trai. Trong khi bạn trai ra ngoài chọn táo và đồ ăn, Dương Di vẫn ngồi trong xe. Một lúc sau, khi biết rằng đã bị nhận diện, cô nàng đành vẫy tay chào. La Trọng Khiêm cũng dành cho phóng viên một nụ cười thân thiện, rồi mới lên xe đưa bạn gái rời đi.

La Trọng Khiêm đang là ngôi sao được TVB sủng ái, anh tham gia nhiều phim như Young and Dangerous: Reloaded, The Monkey King, The Seventh Lie, trong khi Dương Di vẫn vững vàng ngôi vị diễn viên kỳ cựu sáng giá của nhà đài. Sự nghiệp rộng mở nên khi nhắc về hôn nhân, cặp đôi đều không thoải mái. Tuy nhiên, mới đây, trả lời phỏng vấn, La Trọng Khiêm nói anh muốn kết hôn và sinh con trước tuổi 35.

Nguyễn Hương