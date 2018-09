Bố Song Joong Ki tin con sẽ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình

Bố ngôi sao xứ Hàn chia sẻ thẳng thắn sau những tin đồn thất thiệt về chuyện con sắp lấy vợ.

Ngày 11/7, bố của Song Joong Ki có buổi trò chuyện với báo chí về việc con trai sắp lấy vợ. Trước đó, một số tờ báo đưa tin ông Song không hài lòng vì Joong Ki kết hôn với cô gái hơn mình tới 4 tuổi, tuy nhiên ông giải thích: "Con tôi đã trưởng thành và ở tuổi phù hợp để lập gia đình, tôi rất mừng khi nó quyết định lấy vợ. Là cha mẹ, chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của con. Một số người nói rằng tôi không ủng hộ hôn sự của Joong Ki vì Song Hye Kyo lớn tuổi hơn, nhưng đó hoàn toàn là sự hiểu nhầm".

Cha Song Joong Ki khẳng định...

... ủng hộ chuyện tình cảm của con.

Bố của Song Joong Ki cũng nói ông mong sớm có cháu bế bồng: "Sau đám cưới, con trai sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mong rằng con sẽ cố gắng để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tôi tin rằng con sẽ làm được điều đó. Cũng như bậc phụ huynh khác, tôi mong sớm có cháu bế bồng".

Gia đình Song Joong Ki có một căn nhà ở Dong-gu, Daejeon, là nơi anh cùng các anh chị em sống từ thủa nhỏ, giờ mọi người đã chuyển đến thành phố, nơi này trở thành chỗ trưng bày các hình ảnh của Song Joong Ki. Bố tài tử này tiết lộ, thi thoảng mọi người vẫn về thăm nhà cũ: "Song Joong Ki đôi khi cũng về chơi và đưa bạn bè về. Bạn thân của nó, Lee Kwang Soo thì đến đây thường xuyên, có lần cả Song Hye Kyo, Jin Goo, Kim Ji Won... cũng ngủ qua đêm ở đây, vì phim trường Hậu duệ mặt trời gần nơi đó".

Nhà cũ của Song Joong Ki, nơi trưng bày nhiều hình ảnh của anh từ khi mới lập nghiệp đến nay.

Câu chuyện tình của Song Hye Kyo, Song Joong Ki hiện là chủ đề hot trên các mặt báo suốt những ngày qua. Mới đây, show truyền hình Heard It Through the Grapevine của Channel A đã đem tới một thông tin thú vị cho khán giả: Song Hye Kyo - Song Joong Ki thực ra đã gặp nhau từ trước cả phim Hậu duệ mặt trời. Người đưa họ đến với nhau chính là tài tử Jo In Sung - bạn diễn của Song Hye Kyo trong Ngọn gió đông năm ấy, chính anh đã mời Joong Ki đến trường quay chơi, đây chính là lần gặp gỡ đầu của đôi Song - Song, mở đầu cho câu chuyện tình lãng mạn sau này.

Cặp sao bén duyên nhờ "ông mối" Jo In Sung.

